Срочный выкуп авто в Екатеринбурге дорого и без торга | АвтоВыкуп66

Срочный выкуп авто в Екатеринбурге
Выкупим вашу машину по честной цене до 97%
от рынка и отдадим деньги сразу в руки
Оценка авто за 5 минут
Срочный выкуп авто в Екатеринбурге и Свердловской области
Покупаем автомобили до 97% от рынка
Купим вашу машину за 1 час
за 97% от рыночной цены
НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЫКУПА
Круглосуточный выкуп
Наша компания является круглосуточным автовыкупом. Вы можете с нами 24 часа в сутки. Работаем без выходных.
Выкуп наличными на руки
Большинство наших клиентов хотят получить расчет наличными и мы предоставляем такую возможность.
Выкуп с выездом
Вам не нужно приезжать к нам в салон и тратить свое время, мы работаем с выездом к клиенту в любую точку.
Выкуп старых авто
Основную массу наших клиентов составляют люди, которые сдают старые машины. Они имеют возрастные дефекты или неисправности. Мы выкупаем любые старые б/у автомобили быстро и дорого, в не зависимости от возраста.
Выкуп авто с большим пробегом
Подержанные автомобили которым перевалило за 10 лет имеют уже значительные пробеги, продать такой транспорт на вторичном рынке трудно. Если Вы ищете куда сдать машину с большим пробегом, обращайтесь к нам.
Выкуп дорогих авто
Если ТС стоит очень дорого, то покупателя можно искать долго, время играет не в пользу продавца, так как с каждым месяцем автомобиль теряет в цене. Если надо срочно продать дорогое авто, обращайтесь, в запасе до 50 млн.р
Позвоните нам или напишите нам в
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Оценщик приедет в течении 60 минут бесплатно в любой регион России
Составление и подписание документов бесплатно в день совершения сделки
Наличный или безналичный расчет, около автомобиля с проверкой в банке.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Выкуп авто в Свердловской области
Производим срочный выку авто в Свердловской области, в любое время. Вам не нужно приезжать в автосалон, менеджеры осуществят профессиональный, точный расчет цены ТС в любой точке.
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Выкуп авто срочно – то, в чем нашей компании нет равных. При этом мы предлагаем не только адекватную цену автотранспорту, но и быстрое оказание услуг, что сегодня является сравнительно большой редкостью. Если вы нуждаетесь в срочной продаже автотранспорта, то это прекрасно понимают потенциальные покупатели, которые стремятся купить машину подешевле. В этом случае вы будете терять либо свое время, либо свои деньги. Мы же готовы назвать рыночную стоимость вашего автотранспорта, и ни о каком занижении стоимости не идет и речи.
АВТОВЫКУП66 предлагает срочный выкуп авто в Екатеринбурге, да и цена выкупа, как правило, более выгодна для обратившегося в сравнении с нашими конкурентами. Оценщик оказывает услуги в кратчайшие сроки, а потому диагностические работы займут не более часа. После окончания оценки стоимости машины соблюдаются все юридические формальности – специалист подготовит договор, подтверждающий правомерность выкупа автотранспорта (разумеется, в тех случаях, если у вас есть все необходимые документы).
Какие нужны документы
ПТС
Паспорт на транспортное средство (но возможна также скупка авто без ПТС, уточняйте)
СТС
Регистрационное свидетельство на автомобиль
ПАСПОРТ
Личный паспорт продавца
ДОВЕРЕННОСТЬ
Генеральная доверенность, предполагающая право заключать сделки купли-продажи в том случае, если продавец не является собственником ТС.
Выкупаем авто любых марок и моделей
Компания «АВТОВЫКУП66» срочно выкупим иномарку или отечественный автопром с пробегом, любого производства и годов выпуска. Если в нашем списке нет значка вашего автомобиля, это не означает, что мы не покупаем такие машины. Мы купим все, что передвигается или не передвигается в настоящий момент. Хотите быстро сдать нам американское, немецкое, итальянское, английское, французское, китайское, корейское, индийское авто, свяжитесь любым удобным способом.
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КОНТАКТЫ И АДРЕС — АВТОВЫКУП66
Если у вас остались вопросы, напишите их ниже наш специалист ответит вам в течение 5 минут
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