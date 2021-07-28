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Срочный выкуп авто в Екатеринбурге дорого и без торга | АвтоВыкуп66
  • Екатеринбург, ул. Халтурина, д. 55
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Срочный выкуп авто в Екатеринбурге

Выкупим вашу машину по честной цене до 97% 
от рынка и отдадим деньги сразу в руки

Продать автомобиль
в Екатеринбурге
и по Свердловской области
Скупка авто - АвтоВыкуп66
Срочный выкуп автомобилей
Срочный выкуп авто в Екатеринбурге
+7 (900) 200-25-11

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Оценка авто за 5 минут

Срочный выкуп авто в Екатеринбурге и Свердловской области

Покупаем автомобили до 97% от рынка

Купим вашу машину за 1 час
за 97% от рыночной цены

  • Оценка — бесплатно!
  • Выезд оценщика — бесплатно!
  • Выплачиваем до 97% от рынка
  • Оформление на месте совершения сделки
  • Эвакуатор для авто — бесплатно!
  • Выезд в любой регион!
  • Дороже Всех!
  • Дороже Trade-in!
  • Юридическая помощь бесплатная
  • Расчет наличными или на карту
  • Купим любые автомобили
  • Работаем круглосуточно
  • Работаем с юридическими лицами

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЫКУПА

Круглосуточный выкуп авто

Круглосуточный выкуп

Наша компания является круглосуточным автовыкупом. Вы можете с нами 24 часа в сутки. Работаем без выходных.

Выкуп наличными на руки

Выкуп наличными на руки

Большинство наших клиентов хотят получить расчет наличными и мы предоставляем такую возможность. 

Выкуп с выездом

Выкуп с выездом

Вам не нужно приезжать к нам в салон и тратить свое время, мы работаем с выездом к клиенту в любую точку.

Выкуп старых авто

Основную массу наших клиентов составляют люди, которые сдают старые машины. Они имеют возрастные дефекты или неисправности. Мы выкупаем любые старые б/у автомобили быстро и дорого, в не зависимости от возраста.

Выкуп авто с большим пробегом

Подержанные автомобили которым перевалило за 10 лет имеют уже значительные пробеги, продать такой транспорт на вторичном рынке трудно. Если Вы ищете куда сдать машину с большим пробегом, обращайтесь к нам.

Выкуп дорогих авто

Если ТС стоит очень дорого, то покупателя можно искать долго, время играет не в пользу продавца, так как с каждым месяцем автомобиль теряет в цене. Если надо срочно продать дорогое авто, обращайтесь, в запасе до 50 млн.р

ПРОДАТЬ АВТОМОБИЛЬ ЗА 1  ЧАС ПРОСТО
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ - WhatsApp на срочный выкуп авто
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Позвоните нам или напишите нам в
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ВЫЕЗД ОЦЕНЩИКА
ВЫЕЗД ОЦЕНЩИКА

Оценщик приедет в течении 60 минут бесплатно в любой регион России

ОФОРМЛЕНИЕ НА МЕСТЕ
ОФОРМЛЕНИЕ НА МЕСТЕ

Составление и подписание документов бесплатно в день совершения сделки

ПОЛУЧАЕТЕ ДЕНЬГИ
ПОЛУЧАЕТЕ ДЕНЬГИ

Наличный или безналичный расчет, около автомобиля с проверкой в банке.

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

Выкуп
с выездом

Выкуп
битых авто

Выкуп
кредитных авто

Выкуп
авто из ломбарда

Выкуп авто
с запретом на регистрацию

Выкуп
авто без документов

Выкуп
неисправных автомобилей

Выкуп
арестованных автомобилей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Выкуп
проблемных

Выкуп
Мототехники

Выкуп
коммерческих авто

Выкуп
утилизированных

Выкуп
лизинговых

Выкуп любой
спецтехники

Выкуп авто
без учета

Выкуп авто
в залоге у банка

Выкуп авто  в Свердловской области

Производим срочный выку авто в Свердловской области, в любое время. Вам не нужно приезжать в автосалон, менеджеры осуществят профессиональный, точный расчет цены ТС в любой точке.

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Если у вас остались вопросы, напишите их ниже наш специалист ответит вам в течение 5 минут

Срочный выкуп авто в Екатеринбурге и Свердловской области

   Выкуп авто срочно – то, в чем нашей компании нет равных. При этом мы предлагаем не только адекватную цену автотранспорту, но и быстрое оказание услуг, что сегодня является сравнительно большой редкостью. Если вы нуждаетесь в срочной продаже автотранспорта, то это прекрасно понимают потенциальные покупатели, которые стремятся купить машину подешевле. В этом случае вы будете терять либо свое время, либо свои деньги. Мы же готовы назвать рыночную стоимость вашего автотранспорта, и ни о каком занижении стоимости не идет и речи. 

  АВТОВЫКУП66 предлагает срочный выкуп авто в  Екатеринбурге, да и цена выкупа, как правило, более выгодна для обратившегося в сравнении с нашими конкурентами. Оценщик оказывает услуги в кратчайшие сроки, а потому диагностические работы займут не более часа. После окончания оценки стоимости машины соблюдаются все юридические формальности – специалист подготовит договор, подтверждающий правомерность выкупа автотранспорта (разумеется, в тех случаях, если у вас есть все необходимые документы).

Какие нужны документы

ПТС

 Паспорт на транспортное средство (но возможна также скупка авто без ПТС, уточняйте)

СТС

Регистрационное свидетельство на автомобиль

ПАСПОРТ

Личный паспорт продавца

ДОВЕРЕННОСТЬ

Генеральная доверенность, предполагающая право заключать сделки купли-продажи в том случае, если продавец не является собственником ТС.

Выкупаем авто любых марок и моделей

Компания «АВТОВЫКУП66» срочно выкупим иномарку или отечественный автопром с пробегом, любого производства и годов выпуска. Если в нашем списке нет значка вашего автомобиля, это не означает, что мы не покупаем такие машины. Мы купим все, что передвигается или не передвигается в настоящий момент. Хотите быстро сдать нам американское, немецкое, итальянское, английское, французское, китайское, корейское, индийское авто, свяжитесь любым удобным способом.

Выкуп Acura
  • Осмотр машины в вашем присутствии не дольше 5 мин. Мы не ездим на авто, только можем попросить завести двигатель.
  • Покупаем машины без лишних проверок и вопросов.
  • Не сбиваем цены и не торгуемся.
  • После продажи или переоформления авто, высылаем вам копию ПТС с отметкой о снятии с учета.
Продать машину в 1 клик

Калькулятор стоимости авто

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Отзывы

Понадобилось срочная продажа машины, так как финансовая ситуация была просто плачевной. Ну я решил продать машину, что бы получить хоть какие-то деньги. Обратился в Автовыкуп, где мне очень хорошо оценили машину. Деньги получил сразу в день приезда, очень качественная компания всем советую!
Андрей Вакулев
Андрей Вакулев
Срочно понадобилась определенная сумма денег, решил продать свою машину. Боялся, что возьмут её за копейки, так как автомобиль был далеко не в идеальном состоянии (авария случилась пару лет назад). Очень был удивлен и обрадован, когда мне сказали конечную цену. Она оказалась выше, чем я ожидал. Было приятно работать с этими ребятами, спасибо.
Василий О.
Василий О.
Продавал тут свою машину, что бы всё было быстро, и без долгого и нудного поиска клиентов. Наткнулся на этот автоломбард. Решил пригнать авто, его хорошо оценили, за довольно приличную сумму. Немного подумав, согласился продать именно тут. Деньги получил сразу же в день продажи, всё очень быстро и качественно.
Игорь С.
Игорь С.
Осенью пришлось продавать срочно своё авто. Обратилась в данный автосалон. Квалифицированные сотрудники, все объясняют, быстро выполняют свои задачи. За пол часа все договора были готовы. Относятся ответсвенно к своей работе. Я довольна.
Елена
Елена
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  • г. Екатеринбург, ул. Халтурина д. 55
  • 24 часа / 7 дней в неделю
+7 (900) 200-25-11

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